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(Görüntülü Haber) Kayseri'de silahlı banka soygunu (2)

68 BİN TL İLE KAÇTI Kayseri'de, merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki özel bir banka şubesini soyan kar maskeli soyguncunun ilk belirlemeye göre kasadan aldığı miktarın 68 bin lira olduğu, elindeki tabancanın ise k

06 Şubat 2018 20:27

68 BİN TL İLE KAÇTI Kayseri\'de, merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi\'ndeki özel bir banka şubesini soyan kar maskeli soyguncunun ilk belirlemeye göre kasadan aldığı miktarın 68 bin lira olduğu, elindeki tabancanın ise kurusıkı olduğu saptandı. Soyguncunun önce banka şubesindeki güvenlikçiyi tehdit ederek, vezneden uzaklaştırdığı, sonra aldığı paraları bir çantaya koyup, beyaz renkli, sahte plakalı otomobille kaçtığı ortaya çıktı. Soygunun ardından Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri binada ve çevrede araştırma yaptı. Bankanın güvenlik kamerasındaki görüntülerden, soyguncunun eşkalinin saptanması için çalışma başlatıldı.

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