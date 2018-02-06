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(Görüntülü Haber) Kayseri'de silahlı banka soygunu

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de özel bir bankanın şubesi, silahlı ve kar maskeli 1 kişi tarafından soyuldu

06 Şubat 2018 19:45

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de özel bir bankanın şubesi, silahlı ve kar maskeli 1 kişi tarafından soyuldu. Soyguncu, olay yerinden sahte plakalı otomobille kaçtı. Olay, saat 16.00 sıralarında, merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Caddesi\'ndeki banka şubesinde meydana geldi. Bankaya giren kar maskeli ve silahlı kişi, veznedarı tehdit ederek henüz miktarı belirlenemeyen parayı alıp, elindeki çantaya doldurdu. Soyguncu, olay yerinden plakasının sahte olduğu belirlenen bir otomobille kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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