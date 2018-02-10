(Görüntülü Haber) Kayseri'de kazalar MOBESE'ye yakalandı

Haber Olcay DÜZGÜN - Kamera KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ\'de, meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarına yakalandı. Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin değişik noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları yaşanan trafik kazalarını saniye saniye kaydetti. Osman Kavuncu Bulvarında yaşanan bazı kazalarda sürücülerin kırmızı ışıkta geçerek, yeşil ışıkta geçiş yapan otomobile çarptığı görüldü. Mustafa Kemal Paşa Bulvarında meydana gelen bir trafik kazasında ise, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önünde bulunan otomobile çarptı. Sivas Caddesinde yaşanan başka bir trafik kazasında ise, aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpıştığı görüldü. Cumhuriyet Meydanında meydana gelen trafik kazasında da, tramvayın otomobile çarptığı anları MOBESE kameraları kaydetti. Son olarak Talas ilçesi Atatürk Bulvarında meydana gelen trafik kazasında da hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı görüldü.