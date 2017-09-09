(Görüntülü Haber) Kayseri'de kaza: 1’i ağır, 4 yaralı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, aynı yöne giden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza, Merkez Melikgazi İlçesi Yavuz Selim Mahallesi Sivas karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Aynı yöne giden 27 yaşındaki İlyas Çekim yönetimindeki 38 RV 306 plakalı otomobil ile 23 yaşındaki Onur Aydoğan yönetimindeki 58 HD 488 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada sürücüler Çekim ve Aydoğan ile 26 yaşındaki Erdoğan Şaşmaz ve 27 yaşındaki Tuncay Akman yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.