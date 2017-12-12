T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kayseri'de Genelkurmay Başkanı ve şehit tümgeneralin adları bulvara verildi

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce, bugün yapılan olağan toplantıda, Gültepe Mahallesi'nden Mimarsinan Mahallesi'ne kadar devam eden 13 kilometrelik bulvara Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın adı

12 Aralık 2017 12:50

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Meclisi\'nce, bugün yapılan olağan toplantıda, Gültepe Mahallesi\'nden Mimarsinan Mahallesi\'ne kadar devam eden 13 kilometrelik bulvara Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın adının verilmesi kararı alınırken, geçen 31 Mayıs\'ta Şırnak Uludere\'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın\'ın adının da Farabi Caddesi\'nde açılan 1\'inci Komando Tugayı Köşk Kışla yanından geçen bulvarda yaşatılmasına karar verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi\'nin olağan toplantısı bugün mecliste grubu bulunan partilerin katılımıyla yapıldı. Toplantıda oy birliğiyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın isminin Gültepe Mahallesi\'nden Mimarsinan Mahallesi\'ne kadar uzanan 13 kilometrelik bulvara verilmesi kararlaştırıldı. Meclis, ayrıca geçen 31 Mayıs\'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın\'ın adının da bir başka bulvara verilmesi kararı aldı. Meclis toplantısında, mezarlıkta yapımı süren caminin inşaat masraflarının Orgeneral Akar ve ailesi tarafından üstlenildiği açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, toplantıda ek gündem maddesiyle bir süredir yapımı devam eden ve yakın zamanda hizmete açılacak 50 metre eninde ve yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki bulvara Orgeneral Akar\'ın adının verilmesiyle ilgili konuştu. Başkan Çelik, \"Meclis üyelerimizin oy birliği kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin komutanı, hemşehrimiz yiğit insan, birçok madalyası bulunan Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye ve Kayseri\'yi öne çıkaran isim olmuştur. O nedenle Genelkurmay Başkanı Akar’ın adı, Büyükşehir Belediyesi\'nin Gültepe ve Köşk mahallesinden başlayıp, Talas ilçesi üzerinden Kayseri-Malatya kara yoluna kadar uzanacak 14 kilometrelik yeni açılan bulvarda yaşayacaktır\" dedi. 

ŞEHİT AYDOĞAN PAŞA\'NIN İSMİ DE YAŞAYACAK

Öte yandan geçen 31 Mayıs\'ta Şırnak Uludere\'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın\'ın adı da Farabi Caddesi\'nde açılan 1\'inci Komando Tugayı Köşk Kışla yanından geçen bulvara verildi. Şehit Tümgeneral Aydın, tuğgeneral rütbesiyle Kayseri 1\'inci Komando Tugayı\'nda 4 yıl komutanlık yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oktay ENSARİOlcay DÜZGÜNKAYSERİ DHAKAYSERİ Büyükşehir Belediyesi MeclisiGültepe Mahallesi Mimarsinan MahallesiGenelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AkarMayısUludereTümgeneral Aydoğan AydınFarabi CaddesiKomando Tugayı Köşk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24