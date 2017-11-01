(Görüntülü Haber) Kayseri'de FETÖ üyeliğinden bin 144 şüpheli tutuklandı (1)

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA) KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, yaptığı basın açıklamasında, \"Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında soruşturma yürütülen 2 bin 424 şüpheli gözaltına alınmıştır. 351 şüpheli ifade ve sorgu işlemlerinden sonra serbest bırakılmıştır. Tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilen bin 144 şüpheli tutuklanmış, 930 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir\" dedi. Adalet Sarayı\'nda medya mensuplarına açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri\'de yürütülen FETÖ davalarıyla ilgili yapılan çalışmalara değindi. Akın, \"Cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs eden silahlı terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz öncesi ve sonrasında 3 bin 944 dosya üzerinden geniş çaplı, hızlı ve etkin soruşturmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında soruşturma yürütülen 2 bin 424 şüpheli gözaltına alınmıştır. 351 şüpheli ifade ve sorgu işlemlerinden sonra serbest bırakılmıştır. Tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilen bin 144 şüpheli tutuklanmış, 930 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca kaçak olmaları nedeniyle haklarında yakalama emri düzenlenen 385 şüphelinin yakalama çalışmalarına ilgili birimlerce devam edilmektedir\" ifadelerini kullandı.Akın , sözlerini şöyle sürdürdü: \"404 SANIĞA FETÖ ÜYELİĞİ SUÇUNDAN MAHKUMİYET KARAR VERİLDİ\" \"Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca bin 294 soruşturma dosyasında düzenlenen iddianameler terör suçlarına bakmakla görevli ve yetkili Kayseri 2 ve 4. Ağır Ceza Mahkemelerince kabul edilerek yargılanmalara başlanılmıştır. 830 soruşturma dosyasında şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, 949 soruşturma dosyası ise yetkisizlik kararı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmiştir. Bu bağlamda terör suçlarına bakmakla yetkili ve görevli 2 ve 4. Ağır Ceza Mahkemelerinde 914 dosyada bin 515 sanık hakkında görülen yargılamalarda 404 sanığa silahlı terör örgütü FETÖ üyeliği suçundan mahkumiyet, 80 sanığa aynı suçtan beraat kararı verilmiştir. Diğer sanıklar hakkındaki yargılamalara devam edilmektedir. Karar verilmiş mahkeme dosyalarının 299 adedi istinaf aşamasındadır.\" \"İHBAR, İDDİA VE ŞİKAYETLER EN İNCE AYRINTISINA KADAR İNCELENECEK\" Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın önemine değinen Akın, \"Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Anayasa ve yasaların verdiği görev ve yetkilerini, evrensel hukuk değerlerini de gözeterek insan haklarına saygılı adil yargılanma ve lekelenmeme ilkelerine bağlı olarak yürütecektir. Terör örgütü FETÖ/PDY ve diğer suç örgütlerinin suç teşkil eden tüm eylemleriyle ilgili gelecek ihbar, iddia, isnat ve şikayetleri en ince ayrıntısına kadar inceleyerek, etkin, adil ve mevzuatımıza uygun olarak adli soruşturmaları yapıp neticelendirmeye devam edecektir\" şeklinde konuştu. \"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ HER ALANA YAYILMIŞ\" Kendisinin göreve geldikten sonra savcı sayısını artırdıklarını belirten Akın, \"Ben göreve atandıktan sonra 3 olan savcı sayımızı 6\'ya yükselttik. Savcılarımız bekleyen soruşturma sayılarını azaltmak için çalışmalarını yürütüyor. FETÖ terör örgütü her alana yayılmış. Bunun finansal ayağı çok önemli. Bununla ilgili soruşturmalar var. Cumhuriyet Savcımız da çalışmasını tarafsız bir şekilde sürdürüyor. Toplumun ihbarlarına açığız. Bildiklerini gelsinler bize anlatsınlar. Mahkemeleri kesinlikle yönlendirme ve baskı sözkonusu değildir. Soruşturmalar yapıldıkça deliller ortaya çıkıyor. Elemanlarının büyük bir kısmı ortada delil bırakmamışlar. Yani ankesörlü telefondan bile konuşmamışlar\" diye konuştu. Akın, medya mensuplarının FETÖ davalarında ceza alıp da tahliye edilen sanıklarla ilgili sorusuna, \"FETÖ davalarında 6 yıl 3 ay ve 7 yıl 2 ay hapis cezası alıp da tahliye edilenlerle ilgili eğer cezaları onanırsa kesinlikle cezaevine girecekler\" cevabını verdi.