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(Görüntülü Haber) Kayseri'de FETÖ şüphelisi 4 esnaf adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY'nin sohbetlerine katılıp, örgüte himmet adı altında bağış topladıkları ileri sürülen 4 esnaf, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi

27 Şubat 2018 14:57

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY\'nin sohbetlerine katılıp, örgüte himmet adı altında bağış topladıkları ileri sürülen 4 esnaf, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonlar kapsamında örgütün sohbet toplantılarına katıldığı ve himmet adı altında bağış topladıkları iddia edilen A.C.K., E.O., E.B. ve H.V. gözaltına alındı. Şüpheliler 5 gün süren sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bulunan adli tabiplikte sağlık muayenelerini ardından adliyeye gönderildi.

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