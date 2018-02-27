(Görüntülü Haber) Kayseri'de FETÖ şüphelisi 4 esnaf adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY\'nin sohbetlerine katılıp, örgüte himmet adı altında bağış topladıkları ileri sürülen 4 esnaf, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonlar kapsamında örgütün sohbet toplantılarına katıldığı ve himmet adı altında bağış topladıkları iddia edilen A.C.K., E.O., E.B. ve H.V. gözaltına alındı. Şüpheliler 5 gün süren sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bulunan adli tabiplikte sağlık muayenelerini ardından adliyeye gönderildi.