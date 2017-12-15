(Görüntülü Haber) Kayseri'de 'ByLock' operasyonu: 3 şüpheli adliyede

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları gerekçesiyle E.Y., M.A.G. ve T.E.\'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki sorgularının ardından sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.