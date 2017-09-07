(Görüntülü Haber) Kayseri'de ByLock operasyonu: 13 gözaltı

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ\'de FETÖ/PDY\'nin kriptolu iletişim programını kullandığı iddiasıyla 24 kişiye yönelik yapılan operasyonda 13 kişi evlerinde yakalandı. Diğer 11 kişinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından yapılan operasyonda, FETÖ\'nün kriptolu iletişim programı ByLock\'u kullandığı iddiasıyla aralarında öğretmenlerin de bulunduğu mesleklerinden ihraç edilmiş 24 kişi hakkında düzenlenen operasyonda 13 kişi evlerinde yakalandı. Plastik kelepçe ile elleri bağlı olarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Adli Tabipliğe getirilen aralarında öğretmen, polis ve askerlerin de bulunduğu şüpheliler, muayenelerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.