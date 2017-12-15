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(Görüntülü Haber) Kayseri'de akıl almaz dolandırıcılık

Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA) KAYSERİ'de, yüzde 75 akıl sağlığı yerinde olmayan F

15 Aralık 2017 14:54

Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA) KAYSERİ\'de, yüzde 75 akıl sağlığı yerinde olmayan F.A\'yı dolandıran 5 kişi polis ekiplerinin operasyonu sonrası yakalandı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Yüzde 75 akıl sağlığı yerinde olmayan 36 yaşındaki F.A. arsa karşılığı 500 bin lira değerinde daireye sahip oldu. Olayı öğrenerek daireyi F.A\'nın elinde almak için A.K. (35), A.A. (26), S.Ü. (55), Y.K. (26) ve A.K. (18) plan yaptı. Plan üzerine 18 yaşındaki A.K. engelli F.A. ile aşk yaşamaya başladı. Aşkı ilerleten A.K, diğer zanlılarla birlikte Kayseri 8. noterliğinden F.A. adına vekalet çıkarttı. Bu vekaletle F.A\'nın bankada bulunan 10 bin TL parasını çeken zanlılar ardından da silah zoruyla engelli adamı darp ederek 300 bin TL\'lilik senet imzalattı. Aynı zamanda Sivas Caddesi\'nde F.A. adına dairesini ipotek göstererek, 80 bin liraya dükkan kiralayan zanlılar bu işyerini çalıştırmaya başladı. Bunun üzerine engelli F.A. ve yakınları Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek zanlılar hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler zanlıları 500 bin lira değerindeki daireyi satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

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