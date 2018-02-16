T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kayseri'de 3 DEAŞ şüphelisi adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2'si Suriye, 1'i Irak uyruklu 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

16 Şubat 2018 14:15

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2\'si Suriye, 1\'i Irak uyruklu 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla kentte, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ operasyonu kapsamında, Suriye uyruklu Muhammed İsa Al Geylani ve İsmail Muhammed Ali İsmail ile Irak uyruklu Abdurrahman Ahmet Şakir gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette 3 gün süren sorgularının ardından Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. DEAŞ şüphelileri, kontrol sonrası nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHAKAYSERİDEAŞSuriyeIrakKayseri Cumhuriyet BaşsavcılığıMuhammedAl GeylaniMuhammed AliAbdurrahman AhmetKayseri Eğitim Araştırma Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24