(Görüntülü Haber) Kayseri Valisi: İhtiyaç sahiplerine yılda 100 milyon lira dağıtıyoruz

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri’de devlet eliyle ayda 8.5 milyon, yılda ise 100 milyon liralık yardım yapıldığını belirterek, “Kayseri sanayi kenti. Allah’a şükür iyi durumdayız. Buna rağmen 100 milyon para dağıtılıyor. Sosyal devlet olmanın gereği bu. Bunun sakıncaları oluyor, insanları tembelliğe itiyor diyenler de oluyor” dedi. Kayseri\'de sanayicinin 48 bin işçi talebi olduğunu belirten Vali Kamçı, ancak iş arayanların iş beğenmediğini söyledi. Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Sanayi Odası’nın (KAYSO) Kasım ayı Meclis toplantısına katıldı ve hem sanayicilere seslendi hem de sanayicilerden gelen soruları yanıtladı. Teşvik sistemi ile ilgili olarak sanayicilerin sıkıntılarını dinleyen Vali Kamçı, “Teşvikler sektörel bazda olmalı” dedi. Vali Kamçı, “Benim şahsi fikrim sanayisi gelişmemiş illere ne kadar destek verirseniz verin bu illerin sanayisini geliştirmeniz mümkün değil. Bu anlamda teşvikler sektörel bazda olmalı. Mevcut sanayi illerini daha da geliştirmek adına sektörel anlamda teşvikler verilebilir. Sanayisi hiç olmayan ile ne verirseniz verin orada zaten sanayi olmuyor” ifadelerini kullandı. Kamçı, ayrıca “2018 çok daha iyi olacak” ifadesini de kullandı. Sanayicilerin kentte yetişmiş eleman bulamadığına yönelik endişelerini de yanıtlayan Vali Kamçı, Kayseri’de sanayicilerin 48 bin işçi talebinin olduğunu söyledi. \'SANAYİCİNİN 48 BİN İŞÇİ TALEBİ VAR\' İŞKUR’dan konuyla ilgili olarak aldığı rakamları paylaşan Vali Kamçı, şunları söyledi: “Sanayicimizin, bizden yani İŞKUR’dan 48 bin talebi var. 42 bin de işsizimiz var, Türkiye İş Kurumu’nun verileri bunlar. İşveren taleplerinin 18 binini karşılayabilmişiz, ama işsizlik var Kayseri’de de. İş arıyor, iş beğenmiyor, işte \'belediye ile sağlık olursa\' deniyor ancak, \'biz bakmıyoruz\' diyoruz onlara. Bu nedenle meslek edindirme kurslarını ağırlık verip, öncü olmalıyız. Devlet önemli imkanlar sunuyor. Ücret desteği de veriyor, hem de işi öğreniyor. Siz ise \'verilmesin muhtaç olsun insanlar\' diyorsunuz. Bir dönem okulların, liselerin yüzde 70’i meslek okulu, yüzde 30’u normal lise olmalı deniyordu. Aynı şey şimdi de söyleniyor. Meslek okulları yüzde 70 olmalı. Maalesef o seviyeye yakalayamadık. Sanat okullarında staj yapanlar sanayide staj yapmalı. Staj dönemlerini genelde sanayicinin yanında yapmalarını özendireceğiz. Size göndereceğiz, siz zaten anlarsınız o insanı gözünden, değerlendirirsiniz. Asgari ücretin yüzde 30 daha fazlasını vererek, onu orada istihdam edeceksinizdir.” \'ART NİYETLİLER VAR\' Kayseri’de yapılan sosyal yardımlar ve yardım alan bazı kişilerin art niyetli davrandıkları yönünde de bilgi veren Vali Kamçı, “Art niyetli olduktan sonra bu işler maalesef yapılıyor. Gaziantep’te sanayicilerden biri söyledi bana; ‘Geliyor adam 100 lira noksan ver beni sigortalı gösterme diyor’ Kardeşim neden sigortalı göstermeyeceğim? İşte yarınının garanti altına alacaksın. Efendim diyor, ‘Beni sigortalı gösterdiğinde Kaymakamlık, Valilikten, Belediyeden yardım alamıyorum, sigortalısınız diye vermiyorlar.’ Oysa sigortasız, yeşil kartla bütün sağlıktan yararlanıyor adam. Sigortalı olmasına gerek yok. Yarınını düşünmüyor adam, bugünü yaşayayım diyor. Valiliğe, Kaymakamlığa, Belediyeye gittiğimde gariban, işsiz, bakıyoruz kayıtlara sigortası yok, dolayısıyla param veriliyor. Dolayısıyla burada herkese görev düşüyor arkadaşlar. Devletimizin alacağıdır, o konuda sigortasız adam çalıştırmamak lazım. Hepimiz bunu el birliği ile yapmak zorundayız. Kayıt dışını sıfırlamamız lazım” diye konuştu. \'KAYSERİ’DE AYDA 8.5 MİLYON LİRA PARA DAĞITIYORUZ\' “Sosyal devlet olmanın gereği ihtiyaç sahibi vatandaşına sahip çıkmak” diyen Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, şöyle konuştu: “Sosyal devlet olmanın da gereği insan işsiz kaldı mı 6 ila 10 aya kadar, işte çalışma süresine bağlı olarak işsizlik maaşı veriliyor. Arkadaşlar yılda Kayseri’de ne kadar para dağıtılıyor, biliyor musunuz? Ne kadar tahmin edin? Fakire, fukaraya verilen para ne kadardır? Yaşlılık maaşı var, asker aylığı var, yetim maaşı var, sosyal yardımlaşma vakıfları var. Ayda 8.5 milyon para dağıtıyoruz. Fakire, fukaraya verdiğimiz, devletimizin, hükümetimizin verdiği para Kayseri ilinde 8.5 milyon Türk lirası. Belediyeler hariç, Aile ve Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma Vakıfları onları verdiğimiz. Belediyelerin de ayrıca hesaplandığında en az 8 milyon olduğunu düşünüyorum. İşte devlet kanalı ile yapılan, sosyal yardımlaşma vakıfları kanalı ile yapılan, yaşlılık maaşı, evde bakım ücreti, asker ailesine verilen yardım tümü 8.5 milyon. Ne eder? Yılda 100 milyon Türk lirası, biz Kayseri’de para dağıtıyoruz. Kayseri, ki ülkemizin en iyi kentlerinden birisi, sanayi kenti. Allah’a şükür iyi durumdayız. Buna rağmen 100 milyon para dağıtılıyor. İyi para dağıtıyoruz, ama sosyal devlet olmanın gereği bu. Bunun sakıncaları oluyor, insanları tembelliğe itiyor diyenler de oluyor. İşte biz bunu ortadan kaldırmaya çalışacağız sizlerle birlikte\"