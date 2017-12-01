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(Görüntülü Haber) Kayseri meydanında tehlikeli anlar

Cafer ZENGİN KAYSERİ, (DHA)KAYSERi'de kırmızı ışıkta duran tramvay ile durak demirleri arasındaki dar yerden tehlikeye aldırmadan geçen vatandaşlar dikkat çekti

01 Aralık 2017 18:36

Cafer ZENGİN KAYSERİ, (DHA)KAYSERi\'de kırmızı ışıkta duran tramvay ile durak demirleri arasındaki dar yerden tehlikeye aldırmadan geçen vatandaşlar dikkat çekti. Kayseri Cumhuriyet Meydanı\'nda kırmızı ışıkta duran tramvayın geçmesini beklemeyen vatandaşlara adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Meydan\'da tramvay kırmızı ışık nedeniyle durdu ve ilerlemek için ışığın yanmasını bir süre bekledi. Ancak bu sırada sabırsız bazı yayaların, yolun karşısına geçmek için tramvay ile durağın demir korkulukları arasında kalan dar yerden geçmeleri dikkat çekti. Bu sırada bisikletli bir gençte, dar yerden geçmek için hamlede bulundu ve geçemeyeceğini anlayınca tramvayın ilerlemesini bekledi. Bir insanın zor geçeceği kadar dar olan tramvay ile demir korkuluklar arasından geçmeye çalışan vatandaşların tehlikeye aldırmayan bu görüntüsü akıllarda soru işaretleri bıraktı. O anlara tanık olan bazı vatandaşlar ise, Ya tramvay o anda ilerleseydi ne olurdu Tramvay ile demir korkuluklar arasında kalan yayalar zarar görürdü. 30 saniye beklemeye tahammül edemeyenler, ne yazık ki sağlıklarını tehlikeye atıyor. Göz göre göre tehlikeye davetiye çıkarıyorlar şeklinde görüş belirtti.

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