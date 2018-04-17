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(Görüntülü Haber) Kayseri merkezli 5 ilde FETÖ operasyonuna 9 tutuklama

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

17 Nisan 2018 15:17

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün (TEM) yaptığı ortak çalışmanın ardından halen görevde olan 17 hava astsubayı ile bu askerlere imamlık yaptığı öne sürülen, aralarında öğretmen, mühendis, üniversite çalışanı ve bilgi işlemcilerin de bulunduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kayseri merkezli Batman, İzmir, Yalova ve Elazığ\'da 5 gün önce düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Kayseri\'ye getirilen, sorguları tamamlanan şüphelilerden 12\'si, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9\'u tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11\'i de bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, soruşturma kapsamında 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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