(Görüntülü Haber) Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Aydemir: 'Tek tırnaklı eti'ne rastlanması vahim

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca açıklanan, aralarında Kayseri firmalarının da yer aldığı \'hileli ürün\' satışlarıyla ilgili açıklama yaptı. Aydemir, \"Bakanlık incelemesinde, ürünlerde ‘tek tırnaklı etine’ rastlanması, vahim durumdur. Sıkıntı yaşanmaması için odamızda bulunan, merkezi tedarik zincirini faaliyete geçireceğiz\" dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ürünlerinde hile yapan firmaların isimleri kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlıkça açıklanan listede, \'hileli ürün\' satan firmalar sıralanırken, Kayseri firmaları da yer aldı. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Aydemir, bazı işletmelerin ürünlerinde \'tek tırnak eti\'ne rastlanılmasının vahim olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını sağlık ve kaliteden ödün vermeden gidermek amacıyla hizmet veren esnaflarımız, yaptığı işe saygı duymalı ve mesleğinin bütün gereğini yerine getirmelidir. Özellikle doğrudan insan sağlığını ilgilendiren ve içerisinde biz lokantacıların ve pastacıların da yer aldığı gıda sektöründe, hassasiyet ve dikkat çok daha da önemlidir. Bu çerçevede, gıda güvenirliği ve tüketici sağlığının korunması hususunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'mız, zaman zaman işletmelerden numuneler almakta ve laboratuvar ortamında titiz incelemeler gerçekleştirerek sonuçları kamuoyuyla paylaşmaktadır. Son olarak 2016’nın Aralık ayında alınan numunelerin incelenmesi, bahsettiğim titiz incelemeler neticesinde tamamlanmış ve sonuçlar 23 Mart 2018 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından yayımlanmıştır. Hileli ve taklit gıdaların deşifre edildiği 173 firma arasında ne yazık ki Kayseri’de faaliyet gösteren işletmeler de yer almaktadır. Oysa 5 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren mevzuatla et ürünlerinde kırmızı ve beyaz et karışımı yasaklanmıştır. Bakanlık incelemesinde tespit edilen bu tür karışımların yanında bazı işletmelerimizin ürünlerinde ‘tek tırnaklı etine’ rastlanması daha vahim bir durumdur.” \'ÜRÜN TEDARİK EDEN FİRMAYI GÜN YÜZÜNE ÇIKARACAĞIZ\' Oda olarak gelişmelerin takipçisi olacaklarını vurgulayan Başkan Aydemir, ürünlerle ilgili farklı sorunlar olmaması için çalışma yapacaklarını belirtti. Aydemir, \"Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yayımlanan listede yer alan işletmelere ürün tedarik eden kişi ve firmaların da gün yüzüne çıkarılması adına çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bir daha böyle bir sonuçla karşılaşmamak içinse kontrolü tamamen Odamızda bulunan merkezi bir tedarik zincirini faaliyete geçirerek Türk Gıda Kodeksi’ne uygun, kesim raporlu ve faturalı etlerin kullanılmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımıza da hem oda başkanı hem de bir sektör temsilcisi olarak bir çağrıda bulunmak istiyorum; önceliğimiz sağlık. Lütfen, \'ucuz\' diye sağlıksız ürün tüketmeyin\" dedi. \'O LOKANTALARA PARA CEZASI VERİLDİ\' \'Tek tırnak eti\' tespit edilen lokantalara para cezası kesildiğini, gündeme gelen \'kapatılma\' iddialarının doğru olmadığını kaydeden Başkan Aydemir, \"Para kazanacağım diye bir başkasının hayatı ile oynamasına da izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Başkan Aydemir, “İşletmeler zaten cezalarını aldılar. Tarım bakanlığı ve Tarım İl Müdürlüğü gerekli cezayı verdiler. Bizler oda olarak ceza verme yetkimiz yok. Kişileri bizler uyardık. Bundan sonra tedarikçilerini de daha dikkatli ve daha bilinen bir yerlerde yada bu işin doğrusunu yapan kişilerle çalışmalarını söyledik. Bu işyerlerine para ceza verildi ama maalesef kapatma cezası verilmedi. Ama bu sağlıkla oynayan ve bilerek bu işi devamlı yapıyorsa kesin kapatılması tarafındayız. Para kazanacağım diye bir başkasının hayatı ile oynamasına da izin vermeyeceğiz\" diye konuştu.