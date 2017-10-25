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(Görüntülü Haber) Kaynarca'da yağmur sele neden oldu

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde yağmurla birlikte Seyran Deresi'nin taşması sonucu tarım arazileri sel suları altında kaldı, bazı ev işyerlerini su bastı

25 Ekim 2017 23:09

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Kaynarca İlçesi\'nde yağmurla birlikte Seyran Deresi\'nin taşması sonucu tarım arazileri sel suları altında kaldı, bazı ev işyerlerini su bastı. Kaynarca\'da öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle Seyran Deresi taştı. Derenin çevresinde bulunan tarım alanları göle döndü. Park halindeki 4 araç sel sularının içerisinde kaldı, 4 ev ve 15 iş işyerini su bastı. Kaynarca Belediyesi yağmur nedeniyle meteorolojinin hava tahminlerini anonslarla duyurarak, vatandaşları uyardı. Kaynarca Belediyesi, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi, itfaiye ve belediye ekipleri vatandaşlara ve esnafa yardımcı oldu, baskınların yaşandığı ev ve işyerlerinde tahliyeler yapıldı. Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel sel nedeniyle ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

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