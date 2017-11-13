(Görüntülü Haber) Kayıp oto galericisinin 12 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulundu

Faruk ÇARK / TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesinde, Küçük Menderes Nehri kenarında toprağa gömülü olarak erkek cesedi bulundu. Cesedin geçen 31 Ekim\'den bu yana Ödemiş ilçesinde kayıp olan oto galericisi 39 yaşındaki Hakan Ali Kavak\'a ait olduğu belirlendi.



Bir ihbarı değerlendiren Gökçen Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, Tire\'nin kırsal Kahrat Mahallesi, Yoncalık Mevkii\'ndeki Küçük Menderes Nehri\'nin kenarında yaptıkları kazı çalışmasında, 1 metre derinlikte bir erkek cesedi ile karşılaştı. Çuval içindeki bir yorgana sarılı bulunan cesedin 31 Ekim\'den bu yana Ödemiş\'ten kayıp olan ve ailesi tarafından geçen 2 Kasım\'da kayıp müracaatı yapılan evli, 2 çocuk babası Hakan Ali Kavcak\'a ait olduğu belirlendi. Kavak\'ın cesedi, savcı, jandarma ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Jandarma, cesedin sarılı olduğu yorgan ve çuvalı kurtlanmış olduğu için yakarak imha etti. Olayla ilgili soruşturma sürerken Kavak\'ın ne şekilde öldürülüp, kim veya kimler tarafından gömüldüğünün tespitine çalışıldığı bildirildi.