(Görüntülü Haber) Kayıp meteoroloji memurunun ormanda cesedi bulundu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi Meteoroloji Müdürlüğü\'nde memur olarak çalışan ve 2 gündür kayıp olan 38 yaşındaki Mevlüt Demir\'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Gazipaşa Meteoroloji Müdürlüğü\'nde memur olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Mevlüt Demir salı günü ortadan kayboldu. Demir\'den haber alamayan ailesi aynı gün kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma Demir\'i arama çalışmasını sürdürürken, ailesi de kendi imkanlarıyla çevrede araştırma yaptı. Aile bu sabah Kahyalar Mahallesi çıkışında bulunan yol üzerindeki bir işletmecinin Demir\'i fotoğrafından tanıması ve gittiği yönü bildiğini söylemesi üzerine bölgeye doğru gitti. D400 karayolundan orman yolu boyunca yaklaşık 3 kilometre ilerleyen aile Mevlüt Demir\'i ormanlık alandaki yol üzerinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Demir\'in cenazesinin bulunduğu yer şeritle çevrilirken, cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Mevlüt Demir\'in cenazesi daha sonra morga konuldu. Mevlüt Demir\'i en son gören Hüseyin Akbuz, \"Salı sabahı 09.00 gibi dolmuştan indi, başka bir yöne doğru gitti. 15 dakika sonra döndü, geldi. Gördüm, terlemiş, \'gel bir çay iç, su iç\' dedim, \'yok çayı sevmem, suyum da var, karşıya geçeceğim\' dedi. Bana \'Doğayı, sporu seviyorum. Bu yol nereden geçer\' dedi, gitti. Kılık kıyafeti iyiydi, elinde poşet vardı. Şüphe hissettim, jandarmayı aradım. Bu sabah da iki araba geldi, eşi, ailesi geldi. \'Böyle bir adam gördünüz mü\' dedi. Ben de salı sabah geldi, bana yol sordu, ben de gösterdim. Ailesi yolu takip ederek gitti. Sonra da duydum adamın cesedi orada bulunmuş\" dedi. Demir\'in ölüm nedeninin otopsi sonrası ortaya çıkacağı belirtildi.