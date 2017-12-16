(Görüntülü Haber) Kayıp kişi ormanda ölü bulundu

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde dünden beri kayıp 58 yaşındaki Musa K., ormanlık alanda bir ağaca boynundan iple asılı halde, ölü bulundu. Kemer\'e bağlı Aslanbucak Mahallesi\'nde oturan Musa K, dün evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Ağabeyi Kadir ve yeğeni Canan E. ardından Musa K.\'nın sürekli gezdiği yerlere baktı. Yol kenarından ormanlık alanı kontrol eden Canan E., Aslanbucak Tepecik Mezarlığı\'nın yakınındaki tepede yer alan ormanlık arazide, Musa K.\'nın iple boynundan ağaca asılı halde olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, K.\'nın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet Savcısı Filiz Sarkaya ve olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmaları sonrası ceset Kemer Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. \"BU KIŞ AĞABEYİNİ KAYBETMİŞTİ\" Musa K. ve ailesini yakından tanıyan Yılmaz Pöze, \"Dün sabahtan beri kayıpmış. Akşam aramış, bulamamışlar. Sabah polise gitmişler. Polis \'Gidebileceği yerlere bakın\' demiş. Yolda ararken burada görmüşler. Canan görmüş, yeğeni. Daha önce traktör işlerinde çalışıyordu. Şimdi ise yevmiyeli işlere gidiyordu, günlük işlere. Bir sıkıntısı yoktu. Bir tek şeker hastalığı vardı. Bu yıl ağabeyini kaybetmişti\" dedi. Musa K.\'nın ağabeyi Hamit\'i bu yılın başında kaybettiği belirtildi.