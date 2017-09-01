(Görüntülü Haber) Kayıp kadının gölette cesedi bulundu

Hüsnü Ümit AVCI/YILDIZELİ(Sivas),(DHA)- SİVAS\'ın Yıldızeli İlçesi\'nde dün kaybolan 38 yaşındaki Mevruş Deveci yakındaki bir gölette ölü bulundu. İlçeye bağlı Akçalı Köyü\'nde yaşayan Turan Deveci ile 1.5 ay önce evlenen Mevruş Deveci dün sabah saatlerinde evden çıktı. Eve geri dönmeyen Deveci\'nin yakınları, köy ve çevresinde arama yaptı, ancak sonuç alamadı. Yakınlar, son olarak köy yakınındaki Kapıköyü Göleti yakınlarında görülen Deveci\'nin bulunması için jandarmadan yardım istedi. Mevruş Deveci\'nin gölete girmiş olabileceği ihtimali üzerine olay yerine Sivas İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıç ekipleri çağrıldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından dalgıçlar, Mevruş Deveci\'nin cesedine ulaşıp sudan çıkardı. Deveci\'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Yıldızeli Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Mevruş Deveci\'nin iddiaya göre psikolojik rahatsızlığı olduğu, eşinin de aynı nedenle bir süredir Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi gördüğü öğrenildi.