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(Görüntülü Haber) Kayıp engelli çocuğu donmak üzereyken buldular

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS’ın Sarıkamış Şehithalil köyünde kaybolan zihinsel engelli Kadir Berat Başak (15), yaklaşık 16 saat sonra donmak üzereyken bulundu

25 Şubat 2018 19:20

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS’ın Sarıkamış Şehithalil köyünde kaybolan zihinsel engelli Kadir Berat Başak (15), yaklaşık 16 saat sonra donmak üzereyken bulundu. Şehithalil köyünde yaşayan zihinsel engelli Kadir Berat Başak, dün akşam saatlerinde, evinin önünde vakit geçirirken, ortadan kayboldu. Çevrede aramalarına rağmen çocuklarını bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, AFAD, UMKE, güvenlik korucuları ve köy halkı küçük çocuğu bulmak için arama başlattı. Havanın kararması, arama çalışmalarını zorlaştırdı. Gece boyu süren çalışmalar sonucu Kadir Berat Başak, sabah saatlerinde, yaklaşık 16 sonra soğuktan donmak üzereyken bulundu. Sarıkamış Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kadir Berat’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çocuğu hastanede ziyaret eden arama- kurtarma ekipleri, Kadir Berat Başak\'ın iyi olduğunu görünce sevindiklerini belirtti.

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