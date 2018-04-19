T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kayıp alzheimer hastası 25 gündür aranıyor

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 25 gün önce kaybolan alzheimer hastası Avni Gür (71), yapılan tüm aramalara karşın henüz bulunamadı

19 Nisan 2018 14:25

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde 25 gün önce kaybolan alzheimer hastası Avni Gür (71), yapılan tüm aramalara karşın henüz bulunamadı. Gür\'ün oğlu Abdullah Gür, Kumluca\'dan başlayıp Mersin\'e kadar arama yaptıklarını belirtip, babasını hayatından endişe ettiklerini söyledi. Kumluca\'nın Temel Eğitim Mahallesi\'nde oturan alzheimer hastası Avni Gür, 25 Mart pazar günü öğleden sonra evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yapılan tüm aramalardan sonuç alınamadı. Ailesi, kendi imkanlarıyla da Kumluca, Finike, Demre ve Kemer bölgesinde gelen ihbarları değerlendirerek arama yaptı. Avni Gür\'ün fotoğraflarının da yer aldığı afişler bastırarak çevrede dağıtan aile, gelecek iyi haberi bekliyor. EN SON DEMRE\'DE GÖRÜLDÜ Abdullah Gür, babasının hayatından endişe duyduğunu belirterek, kaybolduğunun ertesi günü Demre\'de görüldüğünü, sonrasında bir daha hiç haber alamadıklarını söyledi. Gür, babasının daha önce de kaybolduğunu ve her seferinde Finike yolunda bulduklarını anlattı. Babasıyla ilgili ilk haber aldıkları yerin Demre olduğunu aktaran Gür, annesi, kardeşleri ve amcalarının merak ve endişe içinde beklediklerini belirtti. Abdullah Gür, babasının kaybolduğu gün başında siyah kasket, gri polar yelek, bordo desenli tişört, koyu renk kumaş pantolon bulunduğunu kaydetti. \'KOLUNDA TELEFON NUMARAM VAR\' Babasının sağ kolunda telefon numarası bulunduğunu vurgulayan Abdullah Gür, şunları söyledi: \"Babam 25 Mart günü 15.00 civarında evden çıkmış. Saat 18.00 civarı annem aradı. \'Baban gelmedi eve, kaybolmuş olabilir\' dedi. Amcamla beraber babamı aramaya başladık. Saat 21.00 sıralarında polisi aradık. \'Babam kayıp bulamıyoruz. Yardımcı olun\' dedik. Yakın civardaki polisi ve jandarmayı aradık. Sabah 05.00\'e kadar izine rastlayamadık. Çok üzgünüz. Babamı bulamıyoruz. Yardım bekliyoruz. Hepimiz mahvolduk. Sağ bileğinde telefon numaram var. 2 yıl önce dövme olarak yaptırmıştım. Ailece ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Aramaya devam ediyoruz. İşimize, gücümüze bakamıyoruz. 25 gündür televizyonları arıyoruz. Hiçbir cevap da alamıyoruz. Ne olur 30 saniye yayınlasalar. Hiç kimse bize yardımcı olmadı.\" Avni Gür\'ün kardeşi Mevlüt Gür de 10 kardeş olduklarını, ağabeyi kaybolduktan sonra Kumluca\'dan Muğla\'ya, Antalya\'dan Mersin\'e kadar birçok yerde arama yaptıklarını, belediye aracılığıyla anons yaptırdıklarını ve birçok yere fotoğraflı kayıp ilanı yapıştırdıklarını söyledi. Gür, \"Hayatından endişe duyuyoruz. Çok şaşkın durumdayız. Bütün yetkililerden yardım istiyoruz. Tam sözün bittiği yerdeyiz. 25 gündür gecemiz gündüzümüz belli değil. Bütün otogarlara fotoğraf yapıştırdık. Sosyal medyada paylaştık\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Suat SÖĞÜTFİNİKE Antalya DHA ANTALYA KumlucaAvni GürGürAbdullah Gür KumlucaMersinKumluca Temel Eğitim MahallesiMartYapılanAilesiKumluca Finike DemreKemerEN SON DEMRE GÖRÜLDÜ Abdullah GürDemreFinikeBabasıyla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24