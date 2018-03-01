T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kayınpederi eşini göstermediği için çatıya çıkan kocayı psikiyatrist ikna etti

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, kayınpederinin kendisine eşini göstermediğini öne süren İ

01 Mart 2018 17:33

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, kayınpederinin kendisine eşini göstermediğini öne süren İ.D. (34), 3 katlı binanın çatısına çıktı. Polis tarafından olay yerine çağırılan psikiyatristin ikna ettiği İ.D., çatıdan indirildi. Evli ve 2 çocuk babası İ.D., fırınında çalıştığı kayınpederiyle aralarında anlaşmazlık çıkınca bir süre önce Manisa\'daki ailesinin yanına gitti. Muğla\'ya 10 gün önce dönen İ.D., iddiaya göre, kayınpederinin kendisine eşini göstermemesi üzerine bunalıma girdi. Ortaca\'nın Bahçelievler Mahallesi\'nde, kayınpederinin iş yerinin karşısındaki 3 katlı binanın çatısına dün akşam çıkan İ.D., eşinden ayrılmak istemediğini, gerekirse aşağı atlayacağını söyledi. Çatıda İ.D.\'yi görenler, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bazı kişiler ise caddeye doluşarak, cep telefonlarının kameralarıyla İ.D.\'yi görüntülemeye başladı. Bir kişinin \"Haydi atla\" diye bağırması üzerine ortalık bir anda karıştı. Alkollü olduğu öğrenilen kişi, polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. PSİKİYATRİSTİN SÖZLERİYLE İKNA OLDU Olay yerine Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz de gelerek, İ.D.\'nin çatından inmesi için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar sonuç vermeyince olay yerine psikiyatrist çağrıldı. Bu sırada, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yere hava yastığı açarak, önlem aldı. Olay yerine gelen psikiyatrist, polis eşliğinde çatıya çıkarak, İ.D. ile görüştü. Eşiyle barıştırılacağı konusunda ikna edilen İ.D., psikiyatristin elini tutarak, aşağı indi. Olay yerinde bekletilen ambulansa alınan İ.D., sağlık kontrolü için önce hastaneye daha sonra da İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cihan KAYAORTACA Muğla DHAMUĞLA OrtacaPolisEvliManisaMuğlaOrtaca Bahçelievler MahallesiBazıBirAlkollüPSİKİYATRİSTİN SÖZLERİYLEOLDU OlayOrtacaEmniyet Müdürü Orhan GürbüzBuMuğla Büyükşehir Belediyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24