(Görüntülü Haber) Kaybolan yaşlı kadın 15 saat sonra ortaya çıktı

Aydın KURMUŞ BÜYÜKORHAN (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Büyükorhan İlçesi Yenice Mahallesinde dün öğle saatlerinde evinden ormanlık alana mantar toplamaya diye çıkan 70 yaşındaki Şükriye Özger 15 saat sonra bitkin bir halde evine döndü. Büyükorhan ilçesi Yenice Mahallesindeki evinden öğle saatlerinde ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan 70 yaşındaki Şükriye Özger akşam dönmeyince ailesi durumu Jandarma\'ya bildirdi. Havanın kararması ve soğuk olması nedeniyle Jandarma ekipleri, mahalle halkı AFAD, AKUT ve BAKUT ekipleri bölgede arama çalışmaları yaptılar. Yapılan aramalarda bulunamayan Şükriye Özer saat 02.30 sıralarında kendi imkanlarıyla evine döndü. Soğuk havadan dolayı üşüyen ve konuşmakta zorluk çeken Şükriye Özer 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi\'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.