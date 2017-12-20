(Görüntülü Haber) Kaybettiği eşinin son isteğiydi, ney kursuna başladı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde Hayriye Kayım Erdoğan (41), 2 yıl önce kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) rahatsızlığı nedeniyle vefat eden eşinin isteğini yerine getirmek için ney kursuna başladı. Yıllarca Almanya\'da çalışan 2 çocuk babası Hüseyin Erdoğan, 2009 yılında ilk eşini kaybetti. Erdoğan, emekli olduktan sonra memleketi Tokat\'ın Erbaa ilçesine döndü. Burada 2014 yılında bir arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı Hayriye Kayım Erdoğan ile evlendi. Ancak KOAH rahatsızlığı bulunan Hüseyin Erdoğan 1 yıl sonra 68 yaşında yaşamını yitirdi. Erdoğan, ölmeden önce eşiyle zamanının büyük bölümün evinde Türk Sanat ve Tasavvuf Müziği dinleyerek geçirdi. Hüseyin Erdoğan, eşinden ney üflemeyi öğrenmesini çok istedi ancak bu sağlığında mümkün olmadı. Bu duruma üzülen Hayriye Kayım Erdoğan, eşinin vefatından 2 yıl sonra Erbaa Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (ESMEK) tarafından açılan ney kursuna kayıt yaptırdı. Diğer kursiyerler ile birlikte ney eğitimi almaya başladı. \'EŞİM ÇOK İSTİYORDU\' Kursta ney çalışmalarını sürdüren Hayriye Kayım Erdoğan, şöyle konuştu: \"Eşim rahmetli olunca onun son isteğini yerine getirmek istedim. Benim de çocukluktan gelen bir isteğimdi bu. Böyle bir kursa 2 yıldır gitmek istiyordum. Geçen yıl kurs açılmamıştı. Bu yıl açılınca başvurdum. Eşim Türk tasavvuf müziğini çok seviyordu. Türk sanat müziğini de çok seviyordu. Biz evde dinlerdik, eşim çok huzur bulurdu. \'Ben gideyim böyle bir kursa\' demiştim. O da \'Git, ben çok isterim ney üflemeni\' demişti. Ama göremedi. Nasip olursa inşallah onun bu isteği yerine gelecek.\" Kursun ney eğitmeni Hüseyin Erkol ise Hayriye Kayım Erdoğan\'ın kısa sürede öğrenmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek, şu anda yavaş yavaş öğrenmeye başladığını dile getirdi.