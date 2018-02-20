(Görüntülü Haber) Kayapınar'da 13 dalda meslek kursu açılacak

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Kayapınar ilçesinde belediye tarafından, Kayapınar Teknik Kursları \'KAY-TEK\' projesi kapsamında, 13 ayrı dalda, 3 bin kişinin meslek sahibi olması için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı meslek kursu açılacak. Kayapınar Belediyesi, işsiz ve meslek sahibi olmayanlara yönelik \'KAY-TEK\' projesi kapsamında, 13 ayrı dalda 3 bin kişinin meslek sahibi olması için kurs açacak. 26 Şubat\'ta başlaması planlanan proje, Milli Eğitim Bakanlığı, Meksa Vakfı ve İlçe Milli Eğitim ile Halk Eğitim destekli olarak hayata geçirilecek. Kayapınar Belediyesi\'nde düzenlenen \'KAY-TEK\' projesi tanıtım ve imza törenine, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Kızıl, Meksa Vakfı Başkanı Sertaç Işık ve Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mustafa Çevik katıldı. Projeyle ilgili bilgi veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, işsiz insanları kısa süreli teknik kurslarla meslek sahibi yapmak istediklerini belirterek, \"Amacımız 2 ya da 3 aylık teknik kurslarla insanları meslek sahibi yapmak. Halk Eğitim, daha çok mesleki bilgi ve beceri üzerine ama bizim teknik kurslar, meslek sahibi olmasını sağlayacak kurslardır. Ayrıca bilgi ve becerilerini de artıracak. İşsiz insanlarımız çok rahat şekilde buna gelebilir. Belirlediğimiz kurslar piyasanın taleplerine göre ihtiyaç olan kurslardır. Başarıyla bitirildiği anda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika da verilecek. Hedefimiz bir yıl içerisinde 3 bin insanı kurslara almak ve onlara meslek kazandırmak. Bütün malzeme ve masrafları kendimiz yükleneceğiz. Proje masrafının yaklaşık 1 milyon liraya mal olacağını tahmin ediyorum\" dedi.