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(Görüntülü Haber) Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçi, zabıta ve mahalle sakinlerinin çalışmasıyla kurtarıldı

16 Ekim 2017 18:44

Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, 2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçi, zabıta ve mahalle sakinlerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta Esenler Mahallesi\'nde oturan Hatice Yıldırım\'ın keçisi, iki gün önce Amanos Dağları eteklerindeki kayalıklarda mahsur kaldı. Hatice Yıldırım\'ın ihbarıyla bölgeye gelen zabıta ekipleri, mahalle sakinlerinin yardımıyla ip bağladıkları keçiyi yukarıya çekerek kurtardı. Zabıta ekipleri, kurtardıkları keçiyi Hatice Yıldırıma teslim etti. Yıldırım, belediye ekiplerine teşekkür etti.

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