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(Görüntülü Haber) Kayalar arasında kedi kurtarma operasyonu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA (DHA) Antalya'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kediyi, saklandığı öne sürülen kayalar arasında kurtarmak için uzun süre uğraş verildi

13 Ocak 2018 02:44

Alparslan ÇINAR/ANTALYA (DHA) Antalya\'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kediyi, saklandığı öne sürülen kayalar arasında kurtarmak için uzun süre uğraş verildi. Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 271. Sokak üzerinde saat 22.00\'de meydana geldi. İddiaya göre bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi, can havliyle kaçarak yol kenarındaki kayalıkların arasına girdi. Olayı gören vatandaşlar durumu polise haber vererek yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ekipleri kediyi girdiği yerden çıkarmak için uzun süre uğraş verdi. Kayalıklar arasında sıkıştığı düşünülen kedi için bu kez Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi\'nden destek istendi. Kepçe ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri kayaların arasında arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kediye ulaşamayan ekipler, kedinin başka bir yerden çıkış yolu bulduğunu düşünerek çalışmayı sona erdirdi.Kedinin kaçma anını gördüğünü belirten Aybars Gül, \'Otomobil çarptı, durup biraz bekledi sonra da basıp gitti. Kediyi bulup veterinere götürseydi keşke? dedi. Bir başka görgü tanığı Mehmet Orhan ise kediyi kurtarmak için çalıştıklarını ama sonuç alamadıklarını ifade etti.

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