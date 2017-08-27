(Görüntülü Haber) Kavşakta otomobile arkadan çarptı: 9 yaralı

Mustafa ULUSOY / OSMANCIK(Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Osmancık İlçesi\'nde kavşakta dönüş yapan otomobile başka bir otomobil arkadan çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı. Kaza İstanbul-Samsun D-100 Karayolu Çorum yol kavşağında bu gece meydana geldi. İstanbul\'dan Sinop\'a giden 22 yaşındaki Muhammet Başkara yönetimindeki 34 FT 50 83 plakalı otomobilin sürücüsü Kargı yol kavşağını kaçırınca Osmancık\'a kadar geldi. Burada trafik polislerine sorarak yol tarifi aldı. Çorum yol kavşağından dönüş yaptığı sırada, İstanbul\'dan Trabzon\'a giden 26 yaşındaki Ufuk Ziya Mubayaacıoğlu yönetimindeki 61 AR 085 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada sürücü Başkara ile iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.