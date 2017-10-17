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(Görüntülü Haber) Kavşak inşaatı çukuruna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ünsal YÜCEL KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde köprülü kavşak inşaatında açılan çukura düşerek takla atan otomobilin sürücüsü 31 yaşındaki Serkan Karakaya yaralandı

17 Ekim 2017 15:13

Ünsal YÜCEL KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde köprülü kavşak inşaatında açılan çukura düşerek takla atan otomobilin sürücüsü 31 yaşındaki Serkan Karakaya yaralandı. Kaza, Keşan-Gelibolu Karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale\'nin Gelibolu İlçesi\'nden Keşan yönüne giden Serkan Karakaya yönetimindeki 22 RD 452 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı\'na yaklaştığı sırada köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle açılan çukura düşerek, takla attı. Kazada yaralanan sürücü Karakaya, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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