(Görüntülü Haber) Kavgayı ayırmak isterken kendisi silahla, eşi de traktörün çarpmasıyla yaralandı

Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA (DHA)KONYA\'nın Seydişehir İlçesi komşularının kavgasını ayırmak isteyen 43 yaşındaki Mehmet Özgül, çıkan arbedede av tüfeğinin ateş olması sonucu yaralandı. Eşi Mehmet Özgül?ü kanlar içinde gören 44 yaşındaki Emine Özgül de kavga edenlerden birinin traktörüyle kaçtığını görüp, durdurmak için geçtiği traktörün çarpması sonucu yaralandı. Yaralı Özgül çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı., Olay, Seydişehir\'e bağlı eskiden köy statüsünde Kumluca Mahallesi\'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve tarla komşusu olan Mehmet Avcu ve Gökhan Ekinci, sabah tarlalarında çalıştığı sırada belirlenemeyen nedenle tartışıp ayrılıp evlerine döndü. Gökhan Ekinci, evlerine döndükten sonra av tüfeğini yanına alıp Avcu\'nun evininin önüne gitti. Ekinci ve Avcu yeniden tartışıp kavgaya etmeye başladı. Kavga sırasında iddiaya göre her ikisi de ellerine av tüfeklerini alıp namlusunu birbirlerine doğrulttu. Bu sırada komşuları Mehmet Özgül de kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak arbede sırasından tüfeklerden birinin ateş alması sonucu Özgül, kasık ve karnından yaralandı. Özgül kanlar içinde yere yığılırken paniğe kapılan Gökhan Ekinci de traktörüne binip, uzaklaşmak istedi. Eşi Mehmet Özgül\'ü kanlar içinde gören Emine Özgül de kaçan Ekinci\'yi durdurmak için traktörün önüne geçti. Ancak traktörün çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı Mehmet Özgül ve Emine Özgül ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mehmet Özgül, yapılan ilk tedavisinin ardından ambulansla Konya\'ya sevk edildi. Gökhan Ekinci ve Mehmet Avcu da jandarma tarafından gözaltına alındı.