(Görüntülü Haber) Kavgada tüfekle vurulan genç yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 26 yaşındaki Gazi Gül yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet ettiği Gazi Gül yaralandı, saldırganlar ise kaçtı. Yaralanan Gül, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Gül\'ün sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapıp delil toplayan polis, kavgaya karışıp Gül\'ü yaralayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.