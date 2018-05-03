(Görüntülü Haber) Kauçuk deposu alev alev yandı

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, kauçuk deposu çıkan yangında alev alev yandı. Saat 02.30 sıralarında, Beşköprü Mahallesi mevkiinde Beşköprü Sanayi Sitesi\'nde bulunan kauçuk ve lastik malzemelerin dolu olduğu depoda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede depoyu sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi. Yanan kauçuk ve lastik malzemelerden yükselen alevler yüzlerce metre uzaklıktan görüldü. Durumu öğrenince olay yerine gelen depo sahipleri yangını çaresizlikle izledi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nın merkez ve ilçelerden olay yerine sevk ettiği çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu depo kullanılamaz hale gelirken, bir traktör de yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.