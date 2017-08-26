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(Görüntülü Haber) Katılım az olunca 'Halk Günü' toplantısı iptal edildi

Haber: Kamera - Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA Valiliği tarafından her ay farklı bir mahallede düzenlenmesi planlanan 'Halk Günü' toplantısının ilki, katılımın az olması nedeniyle iptal edildi

26 Ağustos 2017 18:55

Haber: Kamera - Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA Valiliği tarafından her ay farklı bir mahallede düzenlenmesi planlanan \'Halk Günü\' toplantısının ilki, katılımın az olması nedeniyle iptal edildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin\'in talimatıyla, vatandaşların sorunlarının görüşüleceği \'Halk Günü\' toplantısının ilki Şair Nabi Kültür Merkezi\'nde düzenledi. Kentte görev yapan daire amirleri ve birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantının yapıldığı salonun giriş ve çıkışlarında çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri görev aldı. Sorunlarını anlatacak vatandaşların katılımının az olduğu bilgisi üzerine Vali Abdullah Erin, toplantıyı iptal etti. Toplantı için salonda hazır bulunan kurum amirleri ise valilik makamına çağrıldı.

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