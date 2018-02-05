(Görüntülü Haber) Kaş'tan Mehmetçiğe sebze ve meyve

Ahmet ACAR KAŞ(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde düzenlenen kampanyada toplanan turfanda sebze ve meyve, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiğe gönderildi.Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde başlatılan kampanyada ilçeye bağlı Kınık, Ova, Yeşilköy, Çavdır, Çayköy, Patara, Kasaba, Dirgenler ve Karadağ mahallerindeki üretici ve komisyonculardan domates, biber, salatalık, marul, elma ve portakal olmak üzere 2 ton sebze ve meyve toplandı. Sebze ve meyvelerin yüklendiği TIR, Afrin\'de görev yapan Mehmetçik ve yöre halkına ulaştırılmak üzere Hatay\'ın Reyhanlı ilçesi Kaymakamlığı ve Jandarma Komutanlığı\'na teslim edilmek üzere dün yola çıkarıldı. TIR\'ın yola çıkarılması dolayısıyla Kınık Mahallesi Toptancı Hali\'nde tören düzenlendi. Törene, Kaymakam Bilgihan Bayar, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş Koordinatörü Musa Yücel, Ak Parti Kaş İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Vakıf Müdürü Ayhan Yıldırım, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaş katıldı. Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Zeytin Dalı Harekatı ile ülkemizin birlik ve beraberliğini, vatanımızın bütünlüğü, hudutlarımızdaki terör belasını defni için harekata başlamıştır. Bölgemizden topladığımız sebze ve meyveyi kahraman ordumuza moral ve destek için yola çıkarıyoruz. Allah Mehmetçiğimize güç ve kuvvet versin dedi. Kaymakam Bilgihan Bayar Bugün burada devletimizin mücadelesine ve Zeytin Dalı Harekatı\'na karınca kararınca ufak destek de sizden gidiyor. Rabbim askerlerimizin burnunu kanatmasın diye konuştu. Ardından bir din görevlisinin yaptığı duayla sebze ve meyve yüklü TIR uğurlandı.