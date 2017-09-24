(Görüntülü Haber) Kastamonu'da drift gösterisi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU Belediyesi tarafından düzenlenen otomobillerin drift gösterisi, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Kastamonu Belediyesi\'nin düzenlediği ve çeşitli illerden otomobil sürücülerinin katıldığı drift gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kuzeykent Mahallesi Miting alanında gerçekleştirilen gösteride yaklaşık 5 otomobilin drift yaparken lastikleri yandı. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği drift gösterisine Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz\'in yanısıra, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş program öncesi yaptığı konuşmada kent merkezine 232 bin metrekare alan üzerine 15 Temmuz Gençlik Merkezi ve Oto yarış pistinin yapılacağını söyledi.