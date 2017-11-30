(Görüntülü Haber) Kastamonu'da 2 ev yandı, 5 kişilik aile kayıp (3)

ÇOCUK KEMİKLERİ BULUNDU



Jandarma ve AFAD ekiplerinin, yanan evin enkazında yaptığı aramalarda çocuk kafatası ve kemikleri bulundu. Ev sahibi Fazıl Çataloğlu\'nun torunu Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemikler, delil torbalarına konularak enkazdan çıkarıldı. Enkazda, cumhuriyet savcısı nezaretinde arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, ellerindeki kazma ve küreklerle diğer 4 kişiye ait iz arıyor. Öte yandan Fazıl Çataloğlu\'nun, orman yolunda terk edilmiş bulunan traktöründe ve çevresinde de incelemeler sürüyor.



Gürkay GÜNDOĞAN-Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)



