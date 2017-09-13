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(Görüntülü Haber) Kasksız ve ehliyetsiz motosiklet, otomobil ile çarpıştı. 2 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesindeki kavşakta otomobil ile ehliyeti ve kaskı bulunmayan, üzerinde sürücü ile 2 kişinin bulunduğu motosiklet çarpıştı

13 Eylül 2017 14:25

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'nin Yahşihan ilçesindeki kavşakta otomobil ile ehliyeti ve kaskı bulunmayan, üzerinde sürücü ile 2 kişinin bulunduğu motosiklet çarpıştı. Kazada, Motosiklette bulunan ve sürücüsü ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale\"ye bağlı Yahşihan ilçesinin Cumhuriyet Caddesi\'ndeki Şehit Osman Öden kavşağı\'nda dün akşam sata 21.00 sıralarında meydana geldi. Serdar Kocabey\'in kullandığı 06 AS 8754 plakalı otomobil ile Çetin Koçdoğan yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, ehliyetsiz ve kasksız motosiklet sürücüsü Koçdoğan ile arkasında bulunan kasksız Ali Osman Koçdoğan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Koçdoğan\'ın hayati tehlikesi bulunuyor. Görgü tanıkları, kaza ile her gün bu kavşakta kazaların meydana geldiğini, ancak önlem alınmadığından yakınırken, \"Bu kazalar ne zamana kadar devam edip, analar ağlayacak\" dediler.

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