(Görüntülü Haber) Kasımpaşa'da iş yeri alev alev yanıyor… Caddeyi duman kapladı (3)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHA Kasımpaşa\'da bir işyerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın, kontrol altına alındı. Dereboyu Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında, 4 katlı Beyazeşya dükkanının çatı katında yangın çıktı. İzolasyon çalışması yapılırken çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı ileri sürülen yangın için Beyoğlu, Şişli, Fatih itfaiye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi. Yangında çıkan dumanlar bölgeyi bir anda dumana kapladı. Dumanlar nedeniyle ekipler, yangına köpüklü su ile güçlükle müdahale etti. Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Hasarın oluştuğu yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye kiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, etrafı kaplayan duman nedeniyle göz gözü görmezken çevrede toplanan kalabalık, cep telefonlarıyla yangından görüntü almaya çalıştı.