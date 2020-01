(Görüntülü Haber) Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından 1

Şenol Güneş: \"Maçı rakip sahada oynadık\" \"Takım her gün daha iyiye gidiyor\" \"Bireysel eleştiri yapmak yanlış\" \"Haksızlık yapılsa da, yapılmasa da elimizden geleni yapacağız\" Kemal Özdeş: \"Oğuzhan-Tolgay bağlantısını kesemedik\" \"Sezonun ilk maçları daha zor oluyor\" Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlıların Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Kazanmaları gereken bir maçta puan kaybettiklerini söyleyen Güneş, \"Oyuna baktığımız zaman oyunun ilk yarısında zaman zaman rakibin atağı oldu. İkinci yarıda rakibin atağı yok diyebiliriz. Buna karşın yediğimiz 2. gol bize yakışmadı ve 2 puan kaybetmemize neden oldu. Üstün oynadığımız bir maçta puan kaybettik. 3. ya da 4. golü bulabilirdik. Rakibin oyun anlayışı kötü değildi. Üzgünüz, kaybedilen 2 puan var\" diye konuştu. \"MAÇI RAKİP SAHADA OYNADIK\" Mücadelenin büyük bölümünde üstün olduklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, \"Maçı rakip sahada oynadık. Top santrayı nadir geçti. Yediğimiz ikinci gol, bizim gibi bir takıma ve oyunculara yakışmadı. İlk yarıda da rakibe vurdurduk. Ancak bu golde vuruş tekniği iyiydi. Şut atma konusunda eksik kaldık. Paslarımızı daha etkili kullanabilirdik. Öne dikine oynamada sıkıntımız vardı. Ortalarımız etkili değildi. İlk yarıda 2 orta yaptık etkiliydi, ikinci yarıda daha fazla orta yaptık ancak etkisizdi. Bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Ricardo iyi çalıştı. Ama değişiklik yapmamız gerekiyordu. Oğuzhan\'ı orta sahadan çıkararak savunmayı sağlama almak istedik ancak girenler bekleneni veremedi bu maçta\" açıklamasını yaptı. Fabri\'nin yediği ikinci gole değinen Güneş, \"Bir maçla kaleci değişikliğine karar veremeyiz. Bugün yediği ilk golü tam göremedim ama ikinci gol, sadece onun değil hiçbir kalecinin yememesi gereken bir goldü. Ancak bizim de vurdurmamamız gerekiyordu\" şeklinde konuştu. \"TAKIM HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR\" Önde hücum etmenin önemine vurgu yapan Güneş, \"Daha hızlı ve daha tempolu oynamak maçın gidişatı ve genel güçle ilgili. Hava da sıcaktı. Önde hücum etmek gerekirdi. Dikine paslar eksikti. İkinci yarıya önde başladık ancak yine beklenen hamleleri yapamadık. Rakip ilk yarıda bizden daha çok koşan bir takımdı ancak ikinci yarıda düştüler oyundan. Bizim de bu durumu değerlendirmemiz gerekiyordu. Topu iyi kullanmazsanız etkili bir atağınız olmaz. Daha fazla pozisyon bulmamız gerekiyordu. Şimdi her maç üstüne koyarak gitmeliyiz. Kazansak da, kaybetsek de takım her geçen gün daha da iyiye giriyor. Bugün kötü oynamadık. Bugün baktığınızda çok daha iyi oynayan taraftık. Tabii ki bu normal bir durum ama çok da kötü şekilde puan kaybettik\" açıklamasında bulundu. \"BİREYSEL ELEŞTİRİ YAPMAK YANLIŞ\" Bireysel eleştiri yapmanın yanlış olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, \"Oğuzhan da elinden geleni yaptı, Medel çalıştı, Tolgay bugün iyiydi. Ben hep söylüyorum, rakibe karşı üstün olup kazanamadığın maçların da artısı olur. Bu sezon başındaki hazırlık maçlarının ardından her maç iyiye gitti. Eksik olan, bugün oyuna sonradan giren oyuncular etkili olamadı. Medel biraz daha hazır göründü. Girenlerin daha çok katkı yapması gerekiyor. Çok kaliteli isimler girdi oyuna. Takım olarak geçen hafta da duruşları çok doğruydu. Savunmada daha başarılı olabilir. Bugün bu güç ve oyunla kazanmalıydık. Bu nedenle olumsuz bakmıyorum. Transfer konusunda sezon başında her şeyi söylemiştim. Gideni geleni konuşmak gereksiz. Bugün bir maç oynadık bitti gitti, haftaya başka bir maça çıkacağız\" diye konuştu. \"HAKSIZLIK YAPILSA DA, YAPILMASA DA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ\" Milli Takım ile ilgili konuşan Güneş, \"Milli Takım\'a sonunda bir hoca bulundu ve çalışıyor. Biz nezaketen gittik, olması gereken de buydu. Bize haksızlık yapılsa da yapılmasa da elimizden geleni yapacağız. Elimizden geldiğince katkı yapmalıyız\" açıklamasını yaptı. İspanya\'da yapılan kampla ilgili bir sorun olmadığını söyleyen Güneş, \"Buradaki hazırlık dönemi sonrasında Çin\'e gidip gelmenin zaman olarak bir kaybı olmuş olabilir ama sonrasında bunu telafi ettik. Antalya maçında ve Kasımpaşa maçında iyiydik. Bu seyir zaten yukarıya doğru gidecek. Önümüzde bir maç daha var. Biz Konya maçında da kayıp beklemiyorduk. Daha çok çalışacağız, çok maç oynayacağız. Belki Şampiyonlar Ligi\'yle birlikte müsabakaların 3-4 günde bir yapıldığı dönemde durum daha farklı olacak. Bu maçı da kazanabilirdik, Konya maçını da kazanabilirdik. Bu performansla ilgili değil. Hatalar var, eksikler var. Yaş olarak üst seviyede bir takımız. Bugün Necip\'i de koyabilirdim, Medel\'i de koyabilirdim, Mustafa\'yı da koyabilirdim. Olmayacak bir gol yedik\" ifadelerini kullandı. Son olarak su molası hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, \"Bu su molasını neden veriyorlar bilmiyorum. İlk yarıda su molası verdi, 3 dakika uzatma verdi. İkinci yarıda su molası verildi, 6 oyuncu değişti, 2 sakatlık oldu, 4 dakika uzatma verdiler. Bir de çay molası versinler\" diyerek sözlerini noktaladı. KEMAL ÖZDEŞ: \"OĞUZHAN - TOLGAY BAĞLANTISINI KESEMEDİK\" Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleye iyi başladıklarını belirten Özdeş, \"Kendi sahamızdaki ilk maçımız 2-2\'lik bir sonuçla tamamlandı. İyi başladık ama yediğimiz gol bocalamamızı sağladı. Sonra golü bulup dengeyi kurduk. Ardından en güçlü olduğumuz noktadan golü yedik ve dengemiz bozuldu. İlk yarıda rakibimiz tamamen ofansif oyuncularla oynadı. Oğuzhan ve Tolgay bağlantısını engelleyemedik. Bugün topu kazandığımızda biz de pas yapabilseydik daha fazla problem oluşturabilirdik. İkinci yarıda son bölümde Beşiktaş\'ı biraz sindirebildik ve sonrasında 2-2 oldu. Sonrasında savunmaya çekildik. Biraz baskı yedik ama bu da bu işin sonucu. Umarım televizyonda maçı izleyenler keyif almışlardır. Akhisar Belediye maçımız var, buna odaklanmalıyız. Beşiktaş\'a da Şampiyonlar Ligi\'nde başarılar diliyorum\" şeklinde konuştu.. \"SEZONUN İLK MAÇLARI DAHA ZOR OLUYOR\" Geçen sezon eksik kadroya rağmen Kasımpaşa\'nın iyi iş çıkardığını söyleyen Özdeş, \"Kupada finale kadar gidebilirdik. Eksik kadroyla mücadele etmek, ligde daha çok puan kaybetmemize neden oldu. Eksik oyuncularımız da vardı. Sezon sonunda giden isimler de oldu. Oyuncuya ihtiyacımız vardı, daha da çok oyuncuya ihtiyacımız oldu. Benfica\'dan Atletico Madrid\'den gelecek beklentisi olan oyuncular aldık. Milli Takım hedefi olan oyuncular kattık kadroya. Belirlediğimiz oyuncuları kadromuza katarsak daha da iyi olacaktır. Kadroda 5 oyuncuyu altyapıdan aldım. Beşiktaş\'ta Beck daha defansif, Caner daha fazla ofansif olduğu için değişken şekilde bir hücum durumu çıktı ortaya. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Oyuncuları doğru zamanda aldık. Geç aldığımız oyuncular da hazır geldiler. Hazırlık döneminde bir sıkıntı yaşamadık. Bunu kulübümüzün enerjisine bağlıyorum\" ifadelerini kullandı. Beşiktaş\'ın çok zor bir rakip olduğunun altını çizen Özdeş, \"Beşiktaş\'ı hem durduracaksınız, hem de ona uygun hücum edeceksiniz. Sezonun ilk maçları da daha zor oluyor. Oyuncularıma üst sıraları hedeflediğimizi söylüyorum. Kasımpaşa\'nın olması gereken yer Avrupa Kupaları. Bizim için 5.\'lik önemli bir hedef. Yatırım yapan takımlar var. 4 takımın şampiyonluk için oynadığı düşünülürse, 5. sıra daha da önemli hale geliyor\" diyerek basın toplantısını sonlandırdı.