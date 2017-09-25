(Görüntülü Haber) Kasımpaşa - Kayserispor maçının ardından

Sumudica: \"İlk yarı sadece bir kere ceza sahamıza girdiler ve golü buldular\"

Özdeş: \"Bu tarz maçlarda 2\'nci golü bulmanız gerekiyor\"





Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Maçın başından sonuna kadar sahada puanı hak ettiklerini söyleyen Sumudica, \"Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar sahada oyunu kontrol etmek isteyen tek bir takım vardı, o da Kayserispor\'du. İlk yarı sadece bir kere ceza sahamıza girdiler ve golü buldular. Oyunu biz kontrol ettik. Çok güzel bir gol attık. Sahada iki takım varken ve sadece biri kazanmak istiyorken diğeri de sadece zaman harcamaya çalışıyorsa Allah bunu görüyor. Allah bizim yanımızdaydı. Bir puan kazandık. Çok mutluyum, çok güzel bir gol attık. Oyunu aldığım oyuncunun gol atması beni ayrıca mutlu etti. Son 3 dakikada onların sahasındaydık. Oyunu kapatmaya ya da zaman geçirmeye çalışmadık. Galibiyet için uğraştık. Sadece ilk maçı maçımızı kaybettik, Galatasaray karşısında. Şu an iyiyiz. Eğer Bursaspor maçını kazanamazsak burada aldığımız 1 puanın hiçbir anlamı olmayacak. Futbolcularım yarın akşama kadar bu puanı kutlayabilir, çünkü bunu hak ettiler. Ama yarından sonra tekrar çalışmalarımıza başlayıp, geçen seneden çok farklı olan Bursaspor\'a karşı hazırlıklarımıza başlayacağız. Galatasaray maçından sonra 3-4 gol yedik, bunun için de ayrıca mutluyum. Geçen sene ile karşılaştırdığımızda 60 gol yiyen bir Kayserispor takımı vardı. Şuana kadar sadece 7 gol yedik. Avaraj olarak artıdayız 1 gol fazlamız var. Bunlar olumlu şeyler. Çünkü benim futbolcularım böylece özgüvenlerini kazanıyorlar. Oyuncularımı, Kayseri\'den gelen taraftarları tebrik ediyorum. Başkanı da ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü zor bir süreçten geçiyorlar. Ödemeleri aksatmamak için zorluyorlar. Şuana kadar aksayan bir prim ya da maaş da yok\" açıklamasında bulundu.



ÖZDEŞ: \"BU TARZ MAÇLARDA 2\'NCİ GOLÜ BULMANIZ GEREKİYOR\"



Uzatma dakikalarında yedikleri golle puan kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Kemal Özdeş, \"Bugün maç 1-1 sonuçlandı. Kazanacağımız maçı 90+\'da yediğimiz golle 1-1 bitirdik. Bundan dolayı üzgünüm. Oyunun geneline baktığınızda ilk 15 dakikalık bölümden sonra daha doğru oynamaya, oyunu oturtmaya, topa sahip olmaya başladık. Rakip kale önünde etkili olmaya başladık. İlk yarıyı 1-0 önde tamamladık. Defansif olarak bir tane karambolün dışında bir sıkıntı yaşamadık. 2\'nci yarı ise daha doğru daha çabuk oynadık. Bu tarz maçlarda 2\'nci golü bulmanız gerekiyor. Hele ki rakibin ofansif etkinliği yokken. Bu fırsatlar da geldi. Frikik direkten döndü. Bernart\'ın karşı karşıya kaçırdığı gol pozisyonu, yine son dakikalarda skoru 2-0 yapacak pozisyonları da bulduk. Oyunun son 10 dakikasında atamadığınızda çok adamla hücum eden Kayserispor\'u çok adamla savunma durumunda kaldık. Bunda da becerili olduk. Ta ki golü yediğimiz dakikaya kadar Ortada bir boşluk, uzaktan atılan bir şutla maç 1-1 bitti. Bugün oyuncularımın verdiği mücadeleden dolayı kutluyorum. Geldiğim günden beri hemen hemen bir rakibe hiç pozisyon vermeden maçı bitirdik. Bundan dolayı çok üzgünüm. Ama lig devam ediyor. Bu oyunları sürdürmek gerekiyor. Belki bu pozisyonları 1-0 bitirmeyi de öğrenmek gerekiyor. Bu bize pahalıya mal oldu. Son 10 dakikadaki teleşımız oyunu ve skoru korumaya çalışmamız. Önümüzde bir Osmanlı maçı var. O maça hazırlanacağız. Amacımız o maçı kazanarak üst sıralara doğru yükselmek\" dedi.



Kemal Özdeş, Sumudica\'nın \"Maç bizim hakkımızdı. Allah\'ın adaleti yerini buldu\" sözleri için ise \"Hocamız sonuçlara göre yorum yapmayı seviyor. Saygı duyuyorum. Eğer sayılarla konuşacaksak topa sahip olma, topun onlarda kalması önemliydi ama futbol pozisyonlar oyunudur. Gol pozisyonu oyunudur. Bu bazen strateji olur. Kayseri\'nin golü attığı dakikaya kadar 1 tane gol girişimi yok. Hocanın Allah\'ın adaleti dediği kısım 90+\'da attığı gole olan sevincidir diye düşünüyorum. Bugün maçı kazanması gereken takım Kasımpaşa\'ydı. Oyuncularım bunu hak ettiler. Futbolun her iki yönü de vardır. Bazen kontra ile gol bulursunuz, bazen savunma yapmak durumunda kalırsınız. Bugün 2\'nci golü atamadığımız için Sumudica hoca haklı sanıyorum\" diye konuştu.