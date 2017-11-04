(Görüntülü Haber) Kasımpaşa - Bursaspor maçının ardından

Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş\'ten hakeme tepki

\"Hakeme ihtiyaç yoktu, sokaktan biri gelse de bu kadar yönetirdi\"

Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: \"Oyuncularımın ikinci yarıya daha farklı bir ruh haliyle çıkması bize sonucu getirdi\"





Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA





Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Bursaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Özdeş, 10 kişi kalana kadar hem hücumda hem de savunmada çok doğru oynadıklarını belirterek, \"Maçın kader anı var, o da Trezeguet\'in oyundan atılışı. Antalya\'daki pozisyona çok benziyor. Hakemin iyi niyeti sezmesi gerekiyor. İşin haksızlık boyutu devreye girdi. Biz insanları eğlendirmek için iş yapmıyoruz. Bizim hayalimiz ve amacımız var. Benim takımım bu takımların hepsinden iyi. Bu sertlikte, bu sıklıkta bir maça daha iyi bir hakem gelmeli. Hakeme ihtiyaç yoktu, sokaktan biri gelse de bu kadar yönetirdi. Bir tarafta futbol oynamayan Bursaspor, bir tarafta ise futbolun gereklerini yapan Kasımpaşa vardı. İç sahada Kayserispor ve Bursaspor maçlarında iyi oynarken 4 puan kaybettik, buna üzülüyorum\" dedi.



Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise, oyuncularının ikinci yarıya daha farklı bir ruh haliyle çıktığını ifade ederek, \"İlk yarıda bizi hızlı ataklarla cezalandırdılar. İkinci yarıya daha iyi bir başlangıç yaptık. Maç sonunda bu geri dönüşü tamamlamamız çok önemliydi çünkü çok fazla pozisyon bulduk\" şeklinde konuştu.



Kasımpaşa eksik kaldıktan sonra 3-4-3 gibi bir sistemle oynadıklarını vurgulayan Le Guen, \"Maçın metnine bu şekilde adapte olabilecektik. Kubilay ve Delarge\'yi oyuna alarak rakibimizin üzerinde daha fazla baskı kurmak istedik. Oyuncularımın ikinci yarıya daha farklı bir ruh haliyle çıkması bize sonucu getirdi\" diye konuştu.