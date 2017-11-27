(Görüntülü Haber) Kasımpaşa - Atiker Konyaspor maçının ardından

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: \"Kazandığımız için mutluyuz\"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: \"Devre arası golcü alacağız\"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)





Süper Lig 13\'üncü hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Atiker Konyaspor\'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ve Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek basın mensuplarının karşısına çıktı.



KEMAL ÖZDEŞ: \"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ\"



Oyuncularını kutlayan Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş, \"Kazandığımız için mutluyuz. En son oynadığımız iç saha maçında 2 puan bırakmıştık. Bugün de maçın son dakikasında 3 puan kazandık. Maç dengeli başladı golden sonra bizim yapmamız gerekeni Konya yaptı ve topa sahip oldu. Dönen topları aldılar. Çok etkili çıkışlar yapamadık. Topa sahip olma stratejisini planladık. Gol yediğimiz ana kadar kalemizi bulan tek şut gol oldu. 1-0\'dan sonra net pozisyon yakaladık. 1-1 den sonra son dakikaya kadar taşıdık. Ritimli oynadık diyemem topa daha fazla sahip olmak gerekiyordu\" dedi.



Oyuncularının son ana kadar gole olan inancını yitirmediğini söyleyen Kemal Özdeş, \"Konyaspor\'u iyi mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. Final paslarında etkili olsalardı kazanabilirlerdi. Oyuncularımı kutluyorum. Son ana kadar gole olan inancını yitmediler. Galibiyeti taraftara armağan ediyorum Bursa maçında onları üzmüştük. Önümüzde kupa maçı ve Fenerbahçe maçı var. İkisine birden hazırlanmaya başlayacağız\" diyerek sözlerini noktaladı.



MEHMET ÖZDİLEK: \"DEVRE ARASI GOLCÜ ALACAĞIZ\"



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise, kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti. İlk devrede kontrollü bir oyun oynandığını belirten Özdilek, \"Rakibin kendi sahasında oyunu kabul edip, kontra ataklarla gol arama yapısı vardı ve bunu çoğu maçta da gösterdiler. Basit hatadan ilk yarıyı 1-0 geride bitirdik. Devre arasında çabuk oynamamız gerektiğini söyledim. Golü bulduk, maçı kazanırız derken son dakikada yediğimiz gol puansız dönmemize neden oldu. Öndeki oyuncuların golcü özelliklerinden uzak olması bizi sıkıntıya sokuyor. Önde bitiricilik anlamında golcüye ihtiyacımız var. Devre arasında oraya transfer yapacağız\" ifadelerini kullandı.



Üst üste galibiyetler almak istediklerini söyleyen Özdilek, \"Yediğimiz gol öncesinde gereksiz top kaybı yaptık. Rakibin kafa vuruşu ve mağlup olduk. Üzgünüz. Bu durumun altından kalkacak gücümüz var. Sağlıklı puanlar alıp, önümüz net görme adına devreyi böyle bitireceğiz\" açıklamasında bulundu.