(Görüntülü Haber) Kasığına sakladığı 520 gram eroinle yakalandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Ferit Melen Havalimanı\'ndan İstanbul\'a gitmeye hazırlanan S.D. isimli yolcunun şüphe üzerine yapılan üst aramasında, kasığına sakladığı 520 gram eroin ele geçirildi. İstanbul\'a gitmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı\'na gelen S.D.\'nin X-Ray cihazından geçerken durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldı. S.D.\'nin üst aramasında, kasık bölgesine sakladığı 3 paket halinde, 520 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan S.D.\'nin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.