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(Görüntülü Haber) KASDOFF üyeleri Ilgaz'ın 2600 metre rakımlı tepesinde Mehmetçikler için dua etti

Gürkan YILMAZ KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (KASDOFF) üyeleri, Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan Mehmetçikler için Ilgaz Dağı'nın 2600 rakımlı Hacet Tepesine dün gece yarısı araçlarıyla tırmanarak Türk bayrağı açıp dua ettil

09 Şubat 2018 14:27

Gürkan YILMAZ KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (KASDOFF) üyeleri, Zeytin Dalı Operasyonu\'na katılan Mehmetçikler için Ilgaz Dağı\'nın 2600 rakımlı Hacet Tepesine dün gece yarısı araçlarıyla tırmanarak Türk bayrağı açıp dua ettiler. Kastamonu KASDOFF üyeleri dün gece Kastamonu ve Çankırı illeri arasında bulunan Ilgaz Dağı Hacet Tepesine tırmanış yaptı. Arazi tipi araçların yer aldığı, kar ve sis nedeniyle yaklaşık 3 saat süren zorlu parkur sonrası 2600 rakımlı tepenin zirvesine çıkmayı başaran kulüp üyeleri Türk bayrağı açarak dua ettiler. KASDOFF Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yılmaz Uzan burada yaptığı açıklamada, Bu gece Ilgaz Dağı 2600 rakımlı Hacet Tepesindeyiz. Burada bu akşam bulunmamızın sebebi Afrin\'de görev yapan Mehmetçiklerimizin halleriyle hallenmek dertleriyle dertlenmek amacıyla buradayız. Bize ihtiyaç duydukları her anda gerek KASDOFF Kastamonu Şube olarak gerekse her bir Türk ferdinin hazır olduğunu onlara haber vermek için buradayız. Biz her daim 7-24 emirlerindeyiz diye konuştu.

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