(Görüntülü Haber) Kasaplar Odası Başkanı: Adana'da kemizsiz etin kilosu 40, kemiklinin ise 35 lira

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kasaplarda kemiksiz etin kilosunun 40, kemikli etin kilosunun ise 35 lira olduğunu söyledi.



Başkan Saruhan Yağmur, Adana Kasaplar Odası olarak ithal ete karşı olduklarını söyledi. Adana bölgesinde ağırlıklı olarak kuzu eti tüketildiğini söyleyen Yağmur, \"Biz Adana esnafı olarak ithal ete karşıyız. Canlı koyun istiyoruz. Adana, kuzu eti tüketiyor, dana eti fazla rağbet görmüyor. Saman ve motorine gelen zamdan dolayı et fiyatları yükselişe geçti. Adanalı vatandaşlarımıza elimizden geldiğince ucuz et yedirmeye çalışıyoruz\" dedi.



İthal edilecek etin ne şartlarda getirileceğinin ve hayvanın kesiminin nasıl yapılacağının bilinmediğini savunan Yağmur, \"Tarım Bakanımızın beyanı üzerine ithal et getirileceğini biliyoruz. Ancak getirilecek hayvanın hangi koşullarda kesildiği, etin nasıl saklandığını bilmiyoruz. Vatandaşlarımız hayvanın özellikle kendi gözü önünde kesilmesini ister. Milli servetimiz sakatatlarımız da değerlenir\" diye konuştu.



Kasaplarda hazır kıyma bulunmadığını belirten Yağmur, şunları söyledi:



\"Bununla ilgili denetim ekiplerimiz gereğini yapıyor. Fakat bu kanun sadece kasaplar değil marketlerde çıktı. Bununla ilgili ticaret odasının da marketleri denetlemesi gerekir. Satılan etin, veteriner hekim kontrolü altında satıldığı söyleniyor ama veteriner kontrolünde satılmıyor. Vatandaşlarımızın kesinlikle hazır kıyma almamaları gerekir. Kasaplarda kuşbaşı ve kıymanın kilosu 35 lira olarak satılıyor. Fakat marketlerde fiyatlar 70 ve 75 liradan satışa sunuluyor. Fiyatları kasaplar yükseltmiyor. Kemikli etin 25 lira, kemiksiz etin 30 lira olması lazım. Böylelikle vatandaş evine et alabilir, esnaf iş yapabilir.\"