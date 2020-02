(Görüntülü Haber) Kasaplar Federasyonu'ndan Bakan Fakıba'nın teşvik açıklamasına destek

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın köyüne dönen çiftçiye 300 koyun ve asgari ücret maaş desteği vereceğini açıklamasına, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ\'dan destek geldi. Yalçındağ, “Başarıya ulaşırsa elini değil, ayağının altını öperim\" dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın köyüne geri dönen çiftçi ailelere 300 damızlık koyun, koyunlara bakanlara ise asgari ücret üzerinden maaş verileceği yönündeki açıklaması, kasaplar tarafından sevinçle karşılandı. Fakıbaba\'nın açıklamasına özel sektörden ilk destek, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ\'dan geldi. Mesleğe başladığı yıllarda sattığı etin yüzde 95\'lik kısmını küçükbaş hayvanlardan elde ettiğini belirten Yalçındağ, Bakan Fakıbaba ile bir araya geldiklerinde yaşadıkları sıkıntıları anlattığını ifade etti. Bakan Fakıbaba\'nın çözümü 300 hayvan teşviğiyle bulduğunu dile getiren Yalçındağ, “Öyle bir noktaya geldik ki büyükbaş hayvan düzeyi ihtiyacımızı karşılamıyor. Eksikliğin nerde olduğunu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba gördü. Biz de kendilerine görüşlerimizi açıklamıştık. 300 anaç koyun verecek, bakıcısına da asgari ücret verecek. Başarıya ulaştığı noktada müthiş bir şey. Eğer böyle bir şey olursa inanın elini değil, ayağının altını öperim\" dedi. \'ZİNCİR MARKETLERDE ET SATIŞI BAŞARIYA ULAŞMADI\' Sürekli olarak etin fiyatının gündeme getirildiğini, çok pahalı olduğu yönündeki eleştirilerin doğru olmadığını kaydeden Fazlı Yalçındağ, et konusunda piyasanın dışarıya bağımlı olduğunu söyledi. Bir kilogram kıymanın yarı parasının yurt dışına gittiğini anlatan Yalçındağ, “Dananın alındığı fiyat belli, yemin fiyatı belli. Öyle bir noktadayız ki bunlarda bir adım iyileştirme olmadan etin fiyatını konuşmak doğru değil. Büyükbaş hayvanda yurt dışına bağlıyız. Aldığınız 1 kilo kıymanın yarım kilo fiyatı yurt dışına gidiyor. Koyun ve küçükbaş hayvan varlığımız var. Bunun parası yurt içinde kalıyor. Dışarıya gitmiyor. Üretim bir noktaya gelince fiyatlar da normale döner\" diye konuştu. Türk halkının ete yılda 2 bin TL harcadığını aktaran Yalçındağ, \"İhtiyacı olana 2 bin TL destek verilse daha iyi olur. Zincir marketlerdeki et satışı başarıya ulaşmadı. Ulaşmaz. Biz halkımızın damak zevkini biliyoruz\" dedi.