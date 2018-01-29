(Görüntülü Haber) Kasap, dükkanda tartıştığı iki kardeşi tabancayla öldürdü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde kasap dükkanı işleten Zeynel Başar, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı Duran ve Mehmet Taşova kardeşleri tabancayla vurarak öldürdü. Olay saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesinde Zeynel Başar’a (48) ait kasap dükkanında meydana geldi. Zeynel Başar ile Duran Taşova (36) ve kardeşi Mehmet Taşova (33) arazi anlaşmazlığı sebebiyle dükkanda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Zeynel Başar, üzerindeki tabanca ile iki kardeşe ateş etti. Çevreden olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Taşova kardeşlerin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olayın hemen ardından kuzenlerinin vurulduğu kasap dükkanına giden Ersan Taşova’nın da peşinden ateş etmeye başlayan Zeynel Başar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ersan Taşova saldırıyı yara almadan atlattı. Haberi duyarak olay yerine gelen iki kardeşin yakınları sinir krizi geçirdi. Mehmet ve Duran Taşova\'nın cesetleri polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.