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(Görüntülü Haber) Kartepe beyaza büründü

Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nde, Samanlı Dağları zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezi, kar yağışı ile beyaza büründü

21 Kasım 2017 12:19

Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nde, Samanlı Dağları zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezi, kar yağışı ile beyaza büründü. Türkiye\'nin önde gelen kayak merkezlerinden olan Kartepe\'de akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı kar yağışına döndü. Kar yağışı ile birlikte kayak merkezi beyaza büründü. Kayak merkezine giden yolda bulunan restoranlara uğrayanlar kar yağışını izlemenin keyfini çıkardı. Kar lastiği bulunmayan ve otel bölgesine gitmek isteyen bazı araç sürücüleri, karla kaplı yolda güçlükle ilerledi.

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