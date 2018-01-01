(Görüntülü Haber) Kartalkaya'da eksi 6 derecede yılbaşı coşkusu

Murat KÜÇÜK BOLU, (DHA) BOLU\'nun kayak merkezi Kartalkaya\'da tatilciler eksi 6 derecede kar üzerinde yakılan ateşin etrafında dans ederek yeni yıla girdi. Yılbaşını Kartalkaya\'da geçiren tatilciler, konakladıkları otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde eğlendi. Yeni yıla kısa bir süre kala otellerin önünde kar üzerinde ateş yakıldı. Tatilciler, saatler 24.00\'e yaklaşırken, ateşin etrafında toplandı. Tatilciler, sıfırın altında 6 dereceye kadar düşen soğuk havada müzik eşliğinde dans etti. Daha sonra tatilciler 10\'dan geriye sayarak yeni yıla girerken, coşkuyla birbirlerine sarıldı. Kalabalık, havai fişek gösterisi eşliğinde geç saatlere kadar yeni yılı kutladı. Kayak eğitmenleri de ışıklı kıyafetlerle gece kayağı gösterisi yaptı.